Авария случилась 24 апреля в 16.10 на 811 км трассы М4 «Дон».

По сообщению Госавтоинспекции Ростовской области, 33-летний водитель, управляя грузовиком «Ивеко», двигался с севера на юг. По предварительным данным, мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Mitsubishi Lancer и врезался в иномарку, от удара вылетел на встречку, а там столкнулся еще и с «Мерседесом». В результате ДТП водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция Ростовской области напоминает водителям о проведении ремонтных работ на 2 участках М-4 «Дон» с 801 км по 860 км и с 982 км по 1007 км.