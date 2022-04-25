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На российские дороги добавят миллиарды
Это в два раза больше, чем планировалось ранее.
Правительство РФ направит дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Два из них достанутся Ростовской области.
Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на премьер-министра России М. Мишустина, из них большую часть — 86 млрд — получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.
Кроме того, деньги будут направлены на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов, — в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.