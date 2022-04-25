Правительство РФ направит дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры. Два из них достанутся Ростовской области.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на премьер-министра России М. Мишустина, из них большую часть — 86 млрд — получат 63 субъекта РФ и направят их в первую очередь на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.

Кроме того, деньги будут направлены на дальнейшее возведение объектов, влияющих на развитие регионов, — в том числе на обходы крупных городов (это позволит вывести грузовой трафик из населенных пунктов, разгрузить дороги от пробок), строительство переездов через железнодорожные пути.