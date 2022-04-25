общество
Какой сегодня день: даты и события 25 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 апреля 2022 года.
- День дочери. Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер является День дочери (Daughter’s day). Всё чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля.
Когда он возник и кем учрежден – этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, праздник братьев и сестер.
- Василий Парильщик. На самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В 8 веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.
Однако русский народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.
Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. «Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.
Знаменательные даты и события
- 1792 Во Франции введена казнь при помощи гильотины
- 1822 В британской колонии на западе Африки поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии
- 1895 Подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей)
- 1901 В США официально введены автомобильные номера
- 1934 Принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву
- 1942 Основан Московский монетный двор Гознака
- 1945 Завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск
Персоны
- 1404 — 1472
Леон Баттиста Альберти
итальянский гуманист, писатель, ученый
- 1783 — 1873
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русский художник и скульптор
- 1878 — 1928
Петр Врангель
русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения
- 1883 — 1973
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советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза
- 1886 — 1959
Кора Антарова
русская оперная и камерная певица, педагог, писатель, заслуженная артистка РСФСР
- 1897 — 1980
Ольга Чехова
немецкая актриса
- 1899 — 2002
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мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира
- 1907 — 1979
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советский композитор-песенник, народный артист СССР
- 1915 — 1982
Борис Андреев
советский актер театра и кино, народный артист СССР
- 1918 — 2005
Арутюн Акопян
советский и российский артист эстрады, фокусник, народный артист СССР
- 1928 — 2013
Юрий Яковлев
советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР
- 1931 — 2000
Алла Ларионова
советская актриса театра и кино
- 1940 — 2007
Михаил Кононов
советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
- р. 1940
Аль Пачино
американский актер театра и кино, режиссер, продюсер
- 1946 — 2022
Владимир Жириновский
советский и российский государственный и политический
- р. 1952
Владислав Третьяк
советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России