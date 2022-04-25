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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 25 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 25 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 апреля 2022 года.

  • День дочери. Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестер является День дочери (Daughter’s day). Всё чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля.
    Когда он возник и кем учрежден – этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, праздник братьев и сестер.
  • Василий Парильщик. На самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В 8 веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.
    Однако русский народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.
    Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. «Заяц, заяц, выскочи из куста», — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. «Заяц сед, навидался бед», — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.

Знаменательные даты и события

  • 1792 Во Франции введена казнь при помощи гильотины
  • 1822 В британской колонии на западе Африки поднят флаг США, что заложило основы истории Либерии
  • 1895 Подписан указ об учреждении «Русского музея императора Александра III» (ныне — Государственный Русский музей)
  • 1901 В США официально введены автомобильные номера
  • 1934 Принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву
  • 1942 Основан Московский монетный двор Гознака
  • 1945 Завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск

Персоны

  • 1404  — 1472
    Леон Баттиста Альберти
    итальянский гуманист, писатель, ученый
  • 1783  — 1873
    Федор Толстой
    русский художник и скульптор
  • 1878  — 1928
    Петр Врангель
    русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения
  • 1883  — 1973
    Семен Буденный
    советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза
  • 1886  — 1959
    Кора Антарова
    русская оперная и камерная певица, педагог, писатель, заслуженная артистка РСФСР
  • 1897  — 1980
    Ольга Чехова
    немецкая актриса
  • 1899  — 2002
    Индра Деви
    мастер и учитель йоги, популяризатор йоги в разных странах мира
  • 1907  — 1979
    Василий Соловьев-Седой
    советский композитор-песенник, народный артист СССР
  • 1915  — 1982
    Борис Андреев
    советский актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1918  — 2005
    Арутюн Акопян
    советский и российский артист эстрады, фокусник, народный артист СССР
  • 1928  — 2013
    Юрий Яковлев
    советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР
  • 1931  — 2000
    Алла Ларионова
    советская актриса театра и кино
  • 1940  — 2007
    Михаил Кононов
    советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
  • р. 1940
    Аль Пачино
    американский актер театра и кино, режиссер, продюсер
  • 1946  — 2022
    Владимир Жириновский
    советский и российский государственный и политический
  • р. 1952
    Владислав Третьяк
    советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России

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