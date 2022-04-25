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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Где отметить первомай в Каменске
Фото ил архива.

культура

Где отметить первомай в Каменске

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Предлагаем познакомиться с развлекательной программой, которая пройдет в Каменске 1 мая.

  • 10.00 – 11.30 – Развлекательно-игровая программа «Отдыхаем всей семьей». В парке ДК им. Гагарина все желающие могут поучаствовать в конкурсах, играх, посмотреть номера художественной самодеятельности творческих коллективов ДК им. Гагарина. Здесь эе можно посмотреть мастер-класс по изготовлению объемных тюльпанов в технике оригами.
  • 11.00 – 12.00 – Детская развлекательная программа «Веселый первомай» (парк им. Маяковского)
  • 12.00 – 13.30 – в большом зале ДК им. Гагарина состоится концерт «Льется песня над Донцом» с участием народного ансамбля казачьей песни «Северский Донец» и народного ансамбля русских народных инструментов. В программе казачьи песни и инструментальная музыка.
  • 12.30 – 13.30 – Детский спектакль сказка «Как гномы красоту искали» (ДК им. Маяковского) 
  • 15.00 – 18.00 – Фестиваль хореографических коллективов «Танцующий город» (городская набережная)
  • 15.00 – 18.00 – Фестиваль-конкурс на лучшее приготовление шашлыка «Ах, шашлычок» (слева от набережной, спуск к реке)
  • 17.00 – 19.00 – танцевальный вечер «Песни молодости нашей» с участием инструментального ансамбля «Коллаж» (парк Гагарина)
  • 18.00 – 18.30 – Флешмоб «Возьмемся за руки друзья» (городская набережная)
  • 19.00 – 20.00 – Концерт инструментальной вокальной музыки «Первомай, зажигай!» (городская набережная)

Для жителей микрорайонов близлежащие ДК также подготовили культурно-развлекательную программу.

Парк ДК железнодорожников (мкр. Лиховской)

С 09.00 до 16.00 здесь пройдут: 

  • первомайский  концерт;
  • шахматный турнир;
  • «Первомайские старты» (велопробег, посвященный празднику Весны и Труда); 
  • «Первомайский серпантин» (мастер-класс по рисованию на асфальте);                          
  • танцевально-развлекательная программа «Мир. Труд. Май.»   

Парк ДК машиностроителей (мкр. Заводской):

С 11.00 до 13.00 заводчан ждут:

  • творческая площадка «Да здравствует Первомай» (мастер класс по украшению открытки в нетрадиционной технике рисования);
  • песенная площадка «Весна идет, весне дорогу!»  (вокальные номера художественной самодеятельности ДК);
  • фото зона «Цветущий май!»;
  • ретро площадка «Мир! Труд! Май!»;
  • игровая площадка «Празднуй, радуйся, гуляй наступает Первомай!»; 
  • ярмарка мастеров ДПИ «Праздник мира и труда!»

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