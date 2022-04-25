культура
Где отметить первомай в Каменске
Предлагаем познакомиться с развлекательной программой, которая пройдет в Каменске 1 мая.
- 10.00 – 11.30 – Развлекательно-игровая программа «Отдыхаем всей семьей». В парке ДК им. Гагарина все желающие могут поучаствовать в конкурсах, играх, посмотреть номера художественной самодеятельности творческих коллективов ДК им. Гагарина. Здесь эе можно посмотреть мастер-класс по изготовлению объемных тюльпанов в технике оригами.
- 11.00 – 12.00 – Детская развлекательная программа «Веселый первомай» (парк им. Маяковского)
- 12.00 – 13.30 – в большом зале ДК им. Гагарина состоится концерт «Льется песня над Донцом» с участием народного ансамбля казачьей песни «Северский Донец» и народного ансамбля русских народных инструментов. В программе казачьи песни и инструментальная музыка.
- 12.30 – 13.30 – Детский спектакль сказка «Как гномы красоту искали» (ДК им. Маяковского)
- 15.00 – 18.00 – Фестиваль хореографических коллективов «Танцующий город» (городская набережная)
- 15.00 – 18.00 – Фестиваль-конкурс на лучшее приготовление шашлыка «Ах, шашлычок» (слева от набережной, спуск к реке)
- 17.00 – 19.00 – танцевальный вечер «Песни молодости нашей» с участием инструментального ансамбля «Коллаж» (парк Гагарина)
- 18.00 – 18.30 – Флешмоб «Возьмемся за руки друзья» (городская набережная)
- 19.00 – 20.00 – Концерт инструментальной вокальной музыки «Первомай, зажигай!» (городская набережная)
Для жителей микрорайонов близлежащие ДК также подготовили культурно-развлекательную программу.
Парк ДК железнодорожников (мкр. Лиховской)
С 09.00 до 16.00 здесь пройдут:
- первомайский концерт;
- шахматный турнир;
- «Первомайские старты» (велопробег, посвященный празднику Весны и Труда);
- «Первомайский серпантин» (мастер-класс по рисованию на асфальте);
- танцевально-развлекательная программа «Мир. Труд. Май.»
Парк ДК машиностроителей (мкр. Заводской):
С 11.00 до 13.00 заводчан ждут:
- творческая площадка «Да здравствует Первомай» (мастер класс по украшению открытки в нетрадиционной технике рисования);
- песенная площадка «Весна идет, весне дорогу!» (вокальные номера художественной самодеятельности ДК);
- фото зона «Цветущий май!»;
- ретро площадка «Мир! Труд! Май!»;
- игровая площадка «Празднуй, радуйся, гуляй наступает Первомай!»;
- ярмарка мастеров ДПИ «Праздник мира и труда!»