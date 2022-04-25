Предлагаем познакомиться с развлекательной программой, которая пройдет в Каменске 1 мая.

10.00 – 11.30 – Развлекательно-игровая программа «Отдыхаем всей семьей». В парке ДК им. Гагарина все желающие могут поучаствовать в конкурсах, играх, посмотреть номера художественной самодеятельности творческих коллективов ДК им. Гагарина. Здесь эе можно посмотреть мастер-класс по изготовлению объемных тюльпанов в технике оригами.

11.00 – 12.00 – Детская развлекательная программа «Веселый первомай» (парк им. Маяковского)

12.00 – 13.30 – в большом зале ДК им. Гагарина состоится концерт «Льется песня над Донцом» с участием народного ансамбля казачьей песни «Северский Донец» и народного ансамбля русских народных инструментов. В программе казачьи песни и инструментальная музыка.

12.30 – 13.30 – Детский спектакль сказка «Как гномы красоту искали» (ДК им. Маяковского)

15.00 – 18.00 – Фестиваль хореографических коллективов «Танцующий город» (городская набережная)

15.00 – 18.00 – Фестиваль-конкурс на лучшее приготовление шашлыка «Ах, шашлычок» (слева от набережной, спуск к реке)

17.00 – 19.00 – танцевальный вечер «Песни молодости нашей» с участием инструментального ансамбля «Коллаж» (парк Гагарина)

18.00 – 18.30 – Флешмоб «Возьмемся за руки друзья» (городская набережная)

19.00 – 20.00 – Концерт инструментальной вокальной музыки «Первомай, зажигай!» (городская набережная)

Для жителей микрорайонов близлежащие ДК также подготовили культурно-развлекательную программу.

Парк ДК железнодорожников (мкр. Лиховской)

С 09.00 до 16.00 здесь пройдут:

первомайский концерт;

шахматный турнир;

«Первомайские старты» (велопробег, посвященный празднику Весны и Труда);

«Первомайский серпантин» (мастер-класс по рисованию на асфальте);

танцевально-развлекательная программа «Мир. Труд. Май.»

Парк ДК машиностроителей (мкр. Заводской):

С 11.00 до 13.00 заводчан ждут: