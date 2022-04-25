Народную избранницу пытались обвинить в острых высказываниях в отношении чиновников.

Депутат Наталья Оськина выиграла суд по иску администрации города и Пролетарского района. Ленинский райсуд оставил без удовлетворения претензии к депутату из-за острых высказываний о ситуации с домом в пер. Кривошлыковском, сообщает портал 161.ru.

Иск об административном правонарушении против депутата подали глава Пролетарской районной администрации Егор Долматов и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Кроме того, они инициировали заседание комиссии гордумы по этике, которая заявила, что Оськина действительно оценивает работу чиновников в острой форме, но при этом не нарушает этические нормы.

Оськина заявила, что иск появился, потому что администрация Пролетарского района обиделась за острые оценки отсутствия деятельности властей по защите прав и интересов граждан своего района.

На суде депутат предоставила видео с доказательствами своей правоты.

«Прекратить рассмотрение дела об административном производстве в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — говорится в сообщении.