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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 24 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 24 апреля

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 апреля 2022 года.

  • Пасха у православных христиан. Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.
    Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Это надежда для всех верующих на воскресение.
    Христос воскресе! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.
  • Антип Водогон. Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом паломничества.
    В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.
    Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».

Знаменательные даты и события

  • 1671 Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен
  • 1682 В Пустозерске сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества
  • 1800 Основана Библиотека конгресса США
  • 1833 День рождения газировки — в США запатентована газированная вода
  • 1916 В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха»
  • 1964 В Копенгагене обезглавлена Русалочка

Персоны

  • ?  — 1731
    Даниэль Дефо
    английский писатель и публицист
  • 1734  — 1783
    Григорий Орлов
    российский государственный деятель, граф
  • 1903  — 1989
    Елена Благинина
    советская поэтесса, автор стихов для детей
  • 1905  — 1989
    Роберт Пенн Уоррен
    американский поэт, писатель, литературный критик
  • 1906  — 2001
    Вера Романова
    русская Княжна императорской крови
  • 1908  — 2004
    Эсте Лаудер
    американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder
  • 1927  — 1967
    Владимир Комаров
    советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР
  • 1930  — 2006
    Юрий Левада
    советский и российский социолог и политолог
  • 1931  — 2005
    Аркадий Вайнер
    советский и российский писатель, сценарист и драматург
  • р. 1942
    Барбра Стрейзанд
    американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер
  • р. 1952
    Жан-Поль Готье
    французский модельер, президент собственного модного дома
  • 1964  — 1991
    Никита Михайловский
    советский актер театра и кино
  • р. 1982
    Ирина Чащина
    российская гимнастка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта

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