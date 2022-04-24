общество
Какой сегодня день: даты и события 24 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 апреля 2022 года.
- Пасха у православных христиан. Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть Днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к Небу. Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года.
Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Это надежда для всех верующих на воскресение.
Христос воскресе! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.
- Антип Водогон. Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви. Согласно житию, язычники принуждали Антипа прекратить проповедь о Христе, но он отказался. За это его бросили в раскаленного медного вола в храме Артемиды. Христиане тайно погребли тело святого, а в 5 веке над его могилой построили храм. Мощи Антипа почитаются мироточивыми, а его гробница стала местом паломничества.
В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.
Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике. Люди говорили: «Антип очищает реки ото льда»; «Антип воду распустил», — потому что льдин к этому времени почти не оставалось. Однако бывали годы, когда реки ко дню Антипа даже не вскрывались — это обещало плохой урожай хлеба и неблагополучное лето. Если же вода разливалась широко — следовало ждать плодородного года: «Была бы водица, а хлеб народится».
Знаменательные даты и события
- 1671 Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен
- 1682 В Пустозерске сожжен Аввакум Петрович, глава старообрядчества
- 1800 Основана Библиотека конгресса США
- 1833 День рождения газировки — в США запатентована газированная вода
- 1916 В Дублине произошло восстание, вошедшее в историю как «Красная пасха»
- 1964 В Копенгагене обезглавлена Русалочка
Персоны
- ? — 1731
Даниэль Дефо
английский писатель и публицист
- 1734 — 1783
Григорий Орлов
российский государственный деятель, граф
- 1903 — 1989
Елена Благинина
советская поэтесса, автор стихов для детей
- 1905 — 1989
Роберт Пенн Уоррен
американский поэт, писатель, литературный критик
- 1906 — 2001
Вера Романова
русская Княжна императорской крови
- 1908 — 2004
Эсте Лаудер
американская бизнес-леди, основательница косметической империи Estee Lauder
- 1927 — 1967
Владимир Комаров
советский военный летчик, инженер-испытатель, летчик-космонавт СССР
- 1930 — 2006
Юрий Левада
советский и российский социолог и политолог
- 1931 — 2005
Аркадий Вайнер
советский и российский писатель, сценарист и драматург
- р. 1942
Барбра Стрейзанд
американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер
- р. 1952
Жан-Поль Готье
французский модельер, президент собственного модного дома
- 1964 — 1991
Никита Михайловский
советский актер театра и кино
- р. 1982
Ирина Чащина
российская гимнастка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта