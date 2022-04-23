В Великую субботу во всех православных храмах освящали пасхальную снедь. 23 апреля под открытым небом на территории Свято-Покровского прихода обряд освящения продолжался до пяти вечера в течение всего дня.

Людей было очень много. Сотни прихожан приходили со знакомыми, семьями, с детьми, чтобы помолиться и освятить куличи и пасхи для праздничного стола.

Уже поздно вечером в храмах пройдут торжественные пасхальные богослужения, посвященные главному христианскому празднику – Пасхе или Воскресению Христову.