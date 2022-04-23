общество
Какой сегодня день: даты и события 23 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 апреля 2022 года.
- Всемирный день книги и авторского права. Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day).
В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.
- Терентий Маревный. В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 3 веке.
На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.
В разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».
Именины в этот день
Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков
Знаменательные даты и события
- 1348 Учрежден орден Подвязки — высшая награда Великобритании
- 1836 В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник»
- 1907 Джек Лондон отправился в плавание вокруг света
- 1908 В Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города
- 1951 Учрежден Олимпийский комитет СССР
Персоны
- 1547 — 1616
Мигель де Сервантес
испанский писатель
- 1552 — 1605
Борис Годунов
фактический правитель России в 1587-1598, русский царь (1598-1605)
- 1564 — 1616
Уильям Шекспир
английский драматург и поэт
- 1777 — 1861
Алексей Ермолов
русский военачальник и государственный деятель
- 1891 — 1953
Сергей Прокофьев
русский композитор, пианист и дирижер
- 1909 — 1976
Карл Шефер
австрийский фигурист, двукратный олимпийский чемпион
- 1918 — 2009
Морис Дрюон
французский писатель и государственный деятель
- 1930 — 1986
Юрий Гуляев
советский оперный и эстрадный певец, композитор, народный артист СССР
- 1931 — 2007
Борис Ельцин
советский и российский государственный деятель, политик, 1-й президент РФ (1991-1999)
- р. 1939
Лев Прыгунов
советский и российский актер театра и кино, художник, народный артист России