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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вышла в свет книга «Жизнь замечательных каменчан»

общество

Какой сегодня день: даты и события 23 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 апреля 2022 года.

  • Всемирный день книги и авторского права. Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права (World Book and Copyright Day).
    В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.
  • Терентий Маревный. В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 3 веке.
    На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.
    В разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».

Именины в этот день

Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков

Знаменательные даты и события

  • 1348 Учрежден орден Подвязки — высшая награда Великобритании
  • 1836 В Петербурге вышел первый номер журнала «Современник»
  • 1907 Джек Лондон отправился в плавание вокруг света
  • 1908 В Москве началось одно из самых больших наводнений в истории города
  • 1951 Учрежден Олимпийский комитет СССР

Персоны

  • 1547  — 1616
    Мигель де Сервантес
    испанский писатель
  • 1552  — 1605
    Борис Годунов
    фактический правитель России в 1587-1598, русский царь (1598-1605)
  • 1564  — 1616
    Уильям Шекспир
    английский драматург и поэт
  • 1777  — 1861
    Алексей Ермолов
    русский военачальник и государственный деятель
  • 1891  — 1953
    Сергей Прокофьев
    русский композитор, пианист и дирижер
  • 1909  — 1976
    Карл Шефер
    австрийский фигурист, двукратный олимпийский чемпион
  • 1918  — 2009
    Морис Дрюон
    французский писатель и государственный деятель
  • 1930  — 1986
    Юрий Гуляев
    советский оперный и эстрадный певец, композитор, народный артист СССР
  • 1931  — 2007
    Борис Ельцин
    советский и российский государственный деятель, политик, 1-й президент РФ (1991-1999)
  • р. 1939
    Лев Прыгунов
    советский и российский актер театра и кино, художник, народный артист России

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