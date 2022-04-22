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Житель Ростовской области попал попал в список Forbes
Иван Саввиди занял 56-ю строчку рейтинга.
Российский журнал Forbes обнародовал рейтинг самых богатейших людей страны. Из-за санкций список сократился более чем в два раза, и в рейтинг попали не 200, а 88 россиян. От Донского региона в него попал лишь один человек — Иван Саввиди, сообщает bloknot-rostov.
Состояние предпринимателя, который в рейтинге указан как частный инвестор и владелец ростовской группы «Агроком» и греческой Dimera Group, составило 1,6 миллиарда долларов.