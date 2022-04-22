Иван Саввиди занял 56-ю строчку рейтинга.

Российский журнал Forbes обнародовал рейтинг самых богатейших людей страны. Из-за санкций список сократился более чем в два раза, и в рейтинг попали не 200, а 88 россиян. От Донского региона в него попал лишь один человек — Иван Саввиди, сообщает bloknot-rostov.

Состояние предпринимателя, который в рейтинге указан как частный инвестор и владелец ростовской группы «Агроком» и греческой Dimera Group, составило 1,6 миллиарда долларов.