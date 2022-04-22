Суд присудил сервису административный штраф в размере 60 тысяч рублей.

Мировой суд оштрафовал компанию за утечку данных пользователей, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

«Яндекс.Еда» 1 марта сообщили, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным «Яндекса», утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

Далее в интернете появилась база данных клиентов, где можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода.