Данную информацию озвучил губернатор Василий Голубев во время традиционного ежегодного отчета перед Заксобранием региона.

Донские парламентарии задали губернатору ряд вопросов. В их числе — зависшие долгострои в регионе.

В качестве примера прозвучал водовод в мкр. Лиховском Каменска-Шахтинского. Этот объект один из самых затянутых в городе. Строительство, начавшееся в 2014 году, до сих пор не завершено. То денег нет, то подрядчик попадается никудышный. А пока стройка замерла, водовод требует охраны, да и цены постоянно меняются. В. Голубев дал обещание, что возьмет объект на личное сопровождение и контроль. Сдача его запланирована на 2023 год.