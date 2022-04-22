Тело 75-летней Нины Деркачевой обнаружили 20 апреля на берегу реки в хуторе Филиппенкове, в 10 км от дома.

По информации сотрудников полиции, на трупе не было найдено следов насильственной смерти. Рядом с найденной был обнаружен ее разряженный телефон.

Их собственных источников «ПИКу» стало известно, что последние годы каменчанка жила с опекунами, после ухода из дома она звонила им и говорила, что находится где-то на берегу реки, точно пояснить не могла. Пожилая женщина страдала психическим расстройством.