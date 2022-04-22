За сутки в Ростовской области выздоровели 354 человека.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом на Дону увеличилось на 182 и на утро 22 апреля нарастающим итогом достигло 371 571.

Показатель заболеваемости коронавирусом — 8842 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции — 0,66.

За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 358 197 человек, за сутки — 354 человека.

Новые инфицированные ковидом зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В том числе 33 – в Ростове-на-Дону, 9 – в Таганроге, по 6 – в Азове и Батайске, 3 – в Каменске-Шахтинском, по 2 – в Донецке и Каменском районе.

Среди новых заболевших 21,5% в возрасте от 18 до 45 лет; 29,1% — от 46 до 65 лет; 29,1% — от 66 до 79 лет; 6,6% — старше 80 лет; 13,7% — дети.