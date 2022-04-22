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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Дончанин под угрозой пистолета отобрал у подростка телефон

происшествия

В Донецке 18-летнему парню светит срок за то, что переспал с несовершеннолетней

В Донецке 18-летнему парню светит срок за то, что переспал с несовершеннолетней

Случись это на неделю раньше, уголовное дело не возбудили бы.

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По версии следствия, учащийся 9 класса в парке встретил девочку из 8 класса и пригласил к себе домой, а там они переспали.

Через пару дней об этом стало известно родителям девочки, которые решили обратиться в полицию. В итоге в отношении парня, которому только исполнилось 18 лет, завели уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Статья предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

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