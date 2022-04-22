В Донецке 18-летнему парню светит срок за то, что переспал с несовершеннолетней
Случись это на неделю раньше, уголовное дело не возбудили бы.
По версии следствия, учащийся 9 класса в парке встретил девочку из 8 класса и пригласил к себе домой, а там они переспали.
Через пару дней об этом стало известно родителям девочки, которые решили обратиться в полицию. В итоге в отношении парня, которому только исполнилось 18 лет, завели уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Статья предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.