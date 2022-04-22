Полиция задержала двух жителей Белой Калитвы (32 и 41 лет), которые подозреваются в краже рельсов.

Полицейскими установлено, что злоумышленники, находясь на перегоне Какичев-Васильевская, при помощи газорезательного оборудования разделили на несколько частей 18 м. железнодорожных рельсов и вывезли в пункт приема металлолома. Также установлена причастность фигурантов еще к двум эпизодам преступной деятельности. Несколькими днями ранее таким же способом они совершили хищение около 25 м рельсов.

Пресс-служба УТ МВД России по СКФО сообщает, что в настоящее время следственным отделением Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы на срок до 5 лет.