Непроверенные VPN-сервисы могут быть организованы злоумышленниками.

О том, какими сайтами и приложениями нежелательно пользоваться при включенном VPN, сообщили РИА Новости, ссылаясь на эксперта по информационной безопасности Александра Вураско.

Так, лучше воздержаться от включения VPN при доступе к чувствительной информации, в том числе к электронной почте или банковским сервисам.

«Несмотря на то что обмен информацией, например с банковскими приложениями, происходит в зашифрованном виде, все равно риски компрометации имеются. В теории можно перехватывать все передаваемые данные, включая пароли и прочую информацию. К тому же банковские и почтовые сервисы замечательно работают без VPN, а вот при его подключении, особенно с зарубежного сервера, могут быть проблемы с доступом к самому приложению», – предупредил Александр Вураско.

Также следует выбирать только надежные VPN-сервисы. Тут все зависит от провайдера услуги. Эксперт уточнил, что главная проблема кроется в том, что тот, кто контролирует VPN-сервер, может контролировать ваш трафик, поэтому важен доверенный провайдер, который не будет заглядывать в ваши данные. И посоветовал выбирать платные сервисы и те, которые много лет присутствуют на рынке.