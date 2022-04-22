Житель Ростовской области уже попал в больницу с отравлением.

Весенний сезон для грибников в самом разгаре. Тем не менее стоит быть максимально внимательными. Особенно при покупки домашних грибов на точках несанкционированной торговли.

Житель Волгодонского района уже отравился дикорастущими грибами, сообщает dontr.ru.

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области рекомендует не собирать дикорастущие грибы в лесополосах, парках и т. п.; не покупать грибы сырые, сушеные, соленые и консервированные в местах несанкционированной торговли и у случайных лиц; не есть как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы не уверены; не собирать старые, переросшие грибы — в них наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, говорится в сообщении.

Уважаемые, каменчане, будьте максимально бдительны при сборе грибов!