Каменчане, которые хотят в этом году участвовать в шествии Бессмертного полка, могут обратиться в городские многофункциональные центры, чтобы отсканировать и распечатать портреты своих дедушек и бабушек – участников Великой Отечественной войны.

Также обратившись в МФЦ, все желающие могут увековечить память о вкладе своих близких в Великую Отечественную войну в рамках проекта «Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Сотрудники МФЦ помогут войти на сайт исторического депозитария, внести на портал нужную информацию, а также прикрепить к ней фото.

Кроме того, добавить свою историю в «Лица Победы» можно самостоятельно. Для этого нужно зайти на сайт лицапобеды.рф.