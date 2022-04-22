Акция-шествие «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 11.00 от фонтана на пр. Карла Маркса.

Как пояснила «ПИКу» начальник отдела культуры администрации Каменска Ирина Киселева, шествие Бессмертного полка пройдет по правой стороне проезжей части пр. Карла Маркса до ул. Ленина и оттуда вернется по левой стороне проезжей части проспекта.

Помимо школьников, студентов и работников городских организаций, принять участие в шествии с портретом своего родственника, участника Великой Отечественной войны, сможет любой каменчанин. Число участников не ограничено.