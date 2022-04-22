20 апреля в дежурную часть Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Лихая электротоком травмирован 38-летний мужчина.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что пострадавшим оказался местный житель, работник железнодорожной организации. По предварительной информации, причиной травмирования явилось несоблюдение техники безопасности при работе на объектах железнодорожного транспорта.

Мужчина был госпитализирован, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

УТ МВД России по СКФО напоминает, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Категорически запрещается подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети, где электрический провод имеет напряжение свыше 27 тысяч вольт. Электрическая дуга между проводом и человеком может возникнуть еще в процессе поднятия на вагон.