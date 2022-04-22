общество
Какой сегодня день: даты и события 22 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 апреля 2022 года.
- Международный день Матери-Земли. Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.
- Великая Пятница (Великий Пяток). Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа — осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий Святых Страстей Христовых», избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.
- Вадим Ключник. Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, был архимандритом в Персии в 4 веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям. Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно житию, стойкость Вадима и его учеников произвела большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них обратились в христианство.
В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.
Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.
Знаменательные даты и события
- 1370 Началось строительство крепости Бастилия
- 1529 Подписан Сарагосский договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии
- 1769 Графиня Дюбарри была представлена двору Людовика XV как его официальная фаворитка
- 1838 Первый пароход пересек Атлантический океан без остановки
- 1864 В США начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента
- 1906 Открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция)
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