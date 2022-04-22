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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 22 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 22 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 апреля 2022 года.

  • Международный день Матери-Земли. Каждый год 22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) — день нашего общего уютного дома.
    Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюцией № A/RES/63/278, соавторами которой выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.
  • Великая Пятница (Великий Пяток). Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа — осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
    На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются «12 Евангелий Святых Страстей Христовых», избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.
  • Вадим Ключник. Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, был архимандритом в Персии в 4 веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям. Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно житию, стойкость Вадима и его учеников произвела большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них обратились в христианство.
    В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.
    Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.

Знаменательные даты и события

  • 1370 Началось строительство крепости Бастилия
  • 1529 Подписан Сарагосский договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в Восточном полушарии
  • 1769 Графиня Дюбарри была представлена двору Людовика XV как его официальная фаворитка
  • 1838 Первый пароход пересек Атлантический океан без остановки
  • 1864 В США начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента
  • 1906 Открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция)

Персоны

  • 1724  — 1804
    Иммануил Кант
    немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии
  • 1763  — 1806
    Пьер-Шарль де Вильнев
    французский военный деятель, адмирал
  • 1821  — 1869
    Николай Щербина
    русский поэт
  • 1870  — 1924
    Владимир Ленин
    советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР
  • 1884  — 1939
    Отто Ранк
    австрийский психолог и психотерапевт
  • 1907  — 1986
    Мирча Элиаде
    румынский писатель, историк религий и исследователь мифологии
  • 1908  — 1972
    Иван Ефремов
    советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст
  • 1913  — 1994
    Ричард Никсон
    37-й президент США (1969—1974), вошел в историю как «красный» президент
  • 1916  — 1999
    Иегуди Менухин
    американский скрипач и дирижер
  • 1923  — 2008
    Бетти Пейдж
    американская фотомодель и актриса
  • 1924  — 2008
    Анатолий Митяев
    советский писатель, сценарист, редактор
  • 1931  — 2003
    Юрий Войнов
    советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер
  • 1934  — 2011
    Михаил Козаков
    советский и российский режиссер, актер театра и кино, Народный артист России

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