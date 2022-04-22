Свою точку зрения Василий Голубев озвучил на заседании Заксобрания во время своего ежегодного отчета.

Донские парламентарии спросили у главы региона по поводу возможной отмены назначения сити-менеджеров и возвращения традиционных выборов. В. Голубев заявил, что своей позиции по данному вопросу менять не собирается. По его мнению, выборы слишком затратное мероприятие, и данные средства можно использовать в других целях. В качестве примера губернатор привел строительство детских садов.