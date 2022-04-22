На пешеходной зоне проспекта Карла Маркса прошли масштабные работы по благоустройству.

Коммунальщики проредили парк деревьев, вычистили газоны от мусора и продолжили установку новых антивандальных скамеек взамен уродливых старых. Чугунную ограду готовят к покраске.

Интересно, что попытку обновить скамейки на центральной аллее городские власти предпринимали с 2013 года. Тогда прочные лавки заменили на худосочные примитивные скамейки со спинками, на которые можно было размещать рекламу. Это даже был какой-то молодежный бизнес-проект.

Но идея с рекламой не прижилась, скамейки облезли, и вскоре “рекламные” спинки закрасили традиционной зеленой краской. В дальнейшем местные вандалы сломали почти все эти инновационные скамейки.

В 2021 г. накануне Дня города началась установка новых антивандальных скамеек и фигурных урн. Скамейки выглядят гораздо симпатичнее предшественников. Такие же устанавливают и сейчас.