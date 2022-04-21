Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах Ростовской области.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 174 и на утро 21 апреля нарастающим итогом достигло 371 389.

За весь период пандемии COVID-19 в Донском регионе выздоровели 357 843 человека, за сутки — 337 человек.

За сутки новые инфицированные обнаружены в 55 муниципалитетах. В том числе: 37 — в Ростове-на-Дону, 12 – в Таганроге, 11 — в Шахтах, по 5 – в Батайске и Новочеркасске, 4 – в Каменске-Шахтинском и 3 – в Донецке.

Среди новых заболевших 29,4% в возрасте от 18 до 45 лет; 36,2% — от 46 до 65 лет; 15,5% — от 66 до 79 лет; 8,6% — старше 80 лет; 10,3% — дети.