общество
Возле Богдановских озер появилась новая достопримечательность
Слоган «Я люблю Чистоозерный» выложили на прошлой неделе на склоне близ въезда в пос. Чистоозерный.
Огромные буквы из природного камня можно увидеть и с дороги, ведущей на базы отдыха на местных озерах.
«ПИК» выяснил, что в создании этой надписи участвовали сотрудники местной администрации, педагоги и ученики богдановской школы, а технику и материалы предоставило ООО «Репнянское карьероуправление».
О том, чья идея и почему огромные буквы блестят на солнце, читайте в следующем номере газеты «ПИК».