Слоган «Я люблю Чистоозерный» выложили на прошлой неделе на склоне близ въезда в пос. Чистоозерный.

Огромные буквы из природного камня можно увидеть и с дороги, ведущей на базы отдыха на местных озерах.

«ПИК» выяснил, что в создании этой надписи участвовали сотрудники местной администрации, педагоги и ученики богдановской школы, а технику и материалы предоставило ООО «Репнянское карьероуправление».

О том, чья идея и почему огромные буквы блестят на солнце, читайте в следующем номере газеты «ПИК».