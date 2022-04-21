За год интернет-продажи выросли в 2,5 раза.

Доля торговли через интернет в общем объеме оборота достигла 5,9%. Об этом сообщил глава региона В. Голубев 21 апреля в ходе отчета перед депутатами Заксобрания.

— Ускоряется интернет-торговля. За год онлайн-продажи выросли в 2,5 раза, — подчеркнул чиновник.

Отметим, что по итогам прошлого года Донской регион занял второе место в рейтинге субъектов РФ по уровню защищенности потребителей.