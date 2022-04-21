Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Рассмотрение уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями проходит в Кировском районном суде, сообщает портал «Ъ-Юг».

Андрей Майер работал в региональном правительстве с 2016-го по 2020 год. После его отставки в отношении чиновника завели уголовное дело. По версии следствия, экс-министра допустил финансовые нарушения при благоустройстве парка «Вересаево», причинив бюджету ущерб в размере 46 млн рублей.

После чего чиновника обвинили в необоснованном благоустройстве парка в Звереве. Ростовская область получила деньги по нацпроекту в размере 43,5 млн рублей на объект, который не участвовал в конкурсе. А. Майер вину не признает.

Отметим, что чиновнику грозит до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 285 УК РФ.