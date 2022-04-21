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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске отменяются несколько рейсов автобусов

транспорт

В Каменске на Пасху добавят автобусов

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24 апреля, в день празднования Пасхи, каменчане смогут добраться до городского кладбища на четырех автобусах, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

Для этого переводчик ООО «Интертек» увеличил количество рейсов на трех маршрутах и добавил «специальный».

Специальный маршрут

  • От автовокзала: 8-50, 10-10, 11-30, 12-50
  • От кладбища: 9-30, 10-50, 12-10, 13-30

Маршрут № 13

  • От автовокзала: 5-15,9-12,14-15,18-44
  • От с/т «Геолог»: 6-10, 10-05, 15-10, 19-30 (до железнодорожного вокзала)

Маршрут №17

  • От автовокзала: 6-00, 12-11, 16-35
  • От с/т «Химик»: 6-47, 12-59, 17-47

Маршрут №14:

  • От ж/д вокзала: 7-40 ,9-15, 15-40, 17-15
  • От с/т «Юбилейные»: 8-25, 10-10, 16-30, 18-10

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