24 апреля, в день празднования Пасхи, каменчане смогут добраться до городского кладбища на четырех автобусах, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

Для этого переводчик ООО «Интертек» увеличил количество рейсов на трех маршрутах и добавил «специальный».

Специальный маршрут

От автовокзала: 8-50, 10-10, 11-30, 12-50

От кладбища: 9-30, 10-50, 12-10, 13-30

Маршрут № 13

От автовокзала: 5-15,9-12,14-15,18-44

От с/т «Геолог»: 6-10, 10-05, 15-10, 19-30 (до железнодорожного вокзала)

Маршрут №17

От автовокзала: 6-00, 12-11, 16-35

От с/т «Химик»: 6-47, 12-59, 17-47

Маршрут №14: