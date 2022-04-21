транспорт
В Каменске на Пасху добавят автобусов
24 апреля, в день празднования Пасхи, каменчане смогут добраться до городского кладбища на четырех автобусах, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.
Для этого переводчик ООО «Интертек» увеличил количество рейсов на трех маршрутах и добавил «специальный».
Специальный маршрут
- От автовокзала: 8-50, 10-10, 11-30, 12-50
- От кладбища: 9-30, 10-50, 12-10, 13-30
Маршрут № 13
- От автовокзала: 5-15,9-12,14-15,18-44
- От с/т «Геолог»: 6-10, 10-05, 15-10, 19-30 (до железнодорожного вокзала)
Маршрут №17
- От автовокзала: 6-00, 12-11, 16-35
- От с/т «Химик»: 6-47, 12-59, 17-47
Маршрут №14:
- От ж/д вокзала: 7-40 ,9-15, 15-40, 17-15
- От с/т «Юбилейные»: 8-25, 10-10, 16-30, 18-10