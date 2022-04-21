Задержанный житель Каменского района сознался в том, что это он избил свою мать, после чего та скончалась. Вину свою он признал.

Трагедия разыгралась 10 апреля в одном из частных домов в х. Старая Станица. В нем жил 39-летний сын с родителями. Семья характеризовалась как неблагополучная, выпивали в ней все, крепко и регулярно. В тот день у сына с матерью произошел конфликт, повздорили из-за громко включенного телевизора. Перепалка закончилась тем, что сын кулаком несколько раз ударил свою мать по голове, та упала, потеряла сознание и в себя уже не пришла

— Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя х. Старая Станица. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть). По версии следствия, мужчина в ходе возникшей бытовой ссоры нанес удары своей 65-летней матери. В результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы она скончалась. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — комментируют в Следственном комитете.