Пенсионерка Нина Алентьева обратилась в суд с иском к Законодательному собранию Ростовской области, чтобы отменить ежемесячную выплату льготникам по 1000 рублей и вернуть льготу бесплатного проезда.

Женщина считает, что выплата не покрывает транспортные расходы и нарушает конституционные права льготников, сообщает «Комсомольская правда».

— Данное решение я считаю незаконным, потому что оно нарушает ч. 2 ст. 55. Конституция РФ запрещает издавать законы, которые лишают граждан прав. В правах может ограничить только федеральных закон, — объяснила свою позицию Н. Алентьева корреспонденту «Комсомольской правды».

Кроме того, женщина убеждена, что новая выплата в размере 1000 руб. может ухудшить положение льготников, лишив их права на компенсацию оплаты за коммунальные услуги. Ведь если за счет этой выплаты увеличится общий доход гражданина, то компенсацию могут и отменить.

Свои доводы она высказала 19 апреля на заседании в Ростовском областном суде.

В ответ представитель Заксобрания пояснил, что льготу заменили на выплату по той причине, что невозможно было точно определить, сколько льготников на самом деле ездят на автобусах бесплатно, и власти региона рисковали выплатить предприятиям перевозчикам компенсацию за провоз льготников в большем размере, чем требовалось.

Очередное заседание суда намечено на 12 мая.

Напомним, 22 февраля Законодательное собрание приняло решение заменить льготу бесплатного проезда на ежемесячную выплату для таких категорий льготников, как ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий. Теперь все они платят за проезд.