Это показали результаты исследования проведенные «Почта банком».

Информацию опубликовали РИА Новости, ссылаясь на данные банка. У жителей РФ спросили: «На чем россияне готовы экономить?» 26% респондентов заявили, что в первую очередь готовы снизить расходы на отдых и развлечения, 22% ответили, что на алкоголь.

18% опрошенных готовы сократить расходы на технику, 13% – на одежду и обувь, 85% – на красоту и уход, 5% – на продукты. А вот 8% респондентов отметили, что не готовы экономить ни на какой статье расходов.

Также банк сообщил, что 25% опрошенных уже сократили свои траты более чем на 20%, еще 24% опрошенных уменьшили расходы на 10-20%. 40% респондентов заявили, что пока не начали специально экономить и следят за развитием ситуации.