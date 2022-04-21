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Расписание пасхальных служб в храмах Каменска, Донецка, Каменского района
24 апреля верующие россияне отметят Светлое Христово Воскресение. По этому случаю в православных храмах пройдут праздничные богослужения.
Каменский Свято-Покровский храм
- 22 апреля. Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа
7.30 – Утреня. Царские часы. Великая вечерня с малым повечерием.
17.00 – Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий.
- 23 апреля. Великая суббота.
8.30 – Часы. Литургия. С 12.00 до 17.00 – Освящение куличей (каждые 30 минут).
23.00 – Общая исповедь.
23.15 – Полунощница.
- 24 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00 – Пасхальная утреня, Божественная литургия. 3.00 – Освящение куличей.
Каменский Свято-Троицкий храм (поселок Южный)
- Великая Пятница.
17.00 – Вечернее богослужение. Вынос плащаницы.
- Великая Суббота.
07.00 – Божественная литургия. 09.00—17.00 – Освящение куличей.
23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Праздничная божественная литургия. По окончании – примерно в 2.00, а также с 09.00 до 12.00 – Освящение куличей.
Храм Всех святых, в земле Российской просиявших
- Великая Пятница.
11.00 – Вынос плащаницы.
17.00 – Погребение Господне.
- Великая Суббота.
9.00 – Литургия. В 11.30 (час) и в 17.00 (час) – Освящение куличей.
23.30 – Праздничное пасхальное богослужение.
- Светлое Христово Воскресение. По окончании освящение куличей.
17.00 – Молебен.
Храм Святой Анны Кашинской (мкр. Заводской)
- Великая Пятница.
13.30 – Вечерня с выносом плащаницы, утреня.
- Великая Суббота.
08.00 – Часы, Вечерня, литургия Василия Великого.
14.00 – Благословение куличей.
23.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
23.30 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. По окончании, примерно в 4.00, Благословение куличей.
Приход Почаевской иконы Божией матери (комбинат)
- Великая Пятница.
08.00 – Царские часы.
15.00 – Вечернее богослужение. Вынос плащаницы.
- Великая Суббота.
08.00 – Божественная литургия.
12.00 – 17.00 – Освящение куличей каждые 30 минут.
23.20 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании, примерно в 3.30, освящение куличей.
Храм Преображения Господня (мкр. Лиховской)
- Великая Пятница.
08.00 – Божественная литургия.
15.00 – Всенощное бдение.
- Великая Суббота.
07.00 – Божественная литургия.
18.00 – Освящение куличей.
20.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
21.00 – Исповедь.
23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение. По окончании – освящение куличей.
Богдановский Свято-Никольский храм
- Великая Пятница.
17.00 – Вечернее богослужение.
- Великая Суббота.
08.30 – Божественная литургия.
23.30 – Торжественное Пасхальное богослужение.
- Светлое Христово Воскресение.
Примерно в 3.30-4.00 — освящение куличей.
17.00 – Вечернее богослужение.
Храм Святителя Николая (хутор Ст. Станица)
- Великая Пятница.
08.00 – Царские часы. Вечерня с выносом св. плащаницы.
15.00 – Утреня Великой субботы.
- Великая Суббота.
08.00 – Часы с литургией Василия Великого.
15.00-16.00 – Освящение куличей.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение, по окончании, примерно в 4.00, – освящение куличей.
15.00 – Вечерня.
Калитвенский Свято-Успенский храм
- Великая Пятница.
14.00 – Вечерня с выносом плащаницы
- Великая Суббота.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Освящение куличей до 16.00
23.30 – Пасхальное богослужение. Освящение куличей
Храм апостола Андрея Первозванного (мкр. Лиховской)
- Великая Пятница.
8.30 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
14.30 – Вечернее богослужение
- Великая Суббота.
8.30 – Часы. Литургия Василия Великого. 11.00 – 13.00, 16.00 – 18.00 – освящение куличей. 23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании службы, примерно в 3.00, – освящение куличей.
Храм Сергия Радонежского (парк «Лога»)
- Великая пятница.
8.30 – Утреня. Царские часы. Великая вечерня с малым повечерием
14.00 – Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий
- Великая суббота.
8.30 – Часы. Литургия. С 11.30 до 12.30 – Освящение куличей
23.00 – Общая исповедь
23.15 – Полунощница
- Светлое Христово Воскресение
00.00 – Пасхальная утреня, Божественная литургия. 3.00 – Освящение куличей.
Храм Георгия Победоносца (х. Лихой)
- Великая пятница.
9.00 – Вынос плащаницы
17.00 – Утреня с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа и крестным ходом с плащаницей.
- Великая суббота.
8.30 – Божественная литургия.
18.00 – Освящение куличей.
23.00 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. 3.00 – Освящение куличей.
12.00 – Освящение куличей.
Свято-Успенский храм (пос. Гундоровский)
- Великая пятница.
8.00 – Царские часы. 15.00 – Вечерня с выносом Плащаницы.
- Великая суббота.
8.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь. Причастие. Освящение пасхальной снеди до 19.00.
22.00 – Чтение деяний святых апостолов.
23.30 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Пасхальный крестный ход. Утреня. Литургия. Причастие. По окончании – Освящение пасхальной снеди до 7.00.
15.00 – Великая Вечерня.
Державный храм (Донецк, пр. Мира)
- Великая пятница.
07.30 – Царские часы.
15.00 – Вечерня с выносом плащаницы.
18.00 – Чин погребения плащаницы.
- Великая суббота.
07.30 – Утреннее богослужение.
08.30 – Божественная литургия. Святое причастие.
10.00 – 19.00 – Освящение пасхальной снеди.
19.00 – Чтение деяния святых апостолов.
23.20 – Полунощница.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня.
01.00 – Праздничная божественная литургия. Святое причастие. 03.00 – 09.00 – Освящение пасхальной снеди на территории храма.
Храм Матроны Московской (пос. Двадцатка)
- Великая пятница.
08.00 – Царские часы.
- Великая суббота.
08.00 – Литургия св. Василия Великого.
11.00 – Освящение куличей. 17.00 – Освящение куличей.
- Светлое Христово Воскресение.
00.00 – Крестный ход. Литургия Иоанна Златоуста. 3.00 – Освящение куличей.
12.00 – Молебен. Освящение куличей.