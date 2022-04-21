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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В храмах Каменска началось освящение куличей

религия

Расписание пасхальных служб в храмах Каменска, Донецка, Каменского района

Опубликовано

24 апреля верующие россияне отметят Светлое Христово Воскресение. По этому случаю в православных храмах пройдут праздничные богослужения.

Каменский Свято-Покровский храм 

  • 22 апреля. Великая пятница. Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа
    7.30 – Утреня. Царские часы. Великая вечерня с малым повечерием.
    17.00 – Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий.  
  • 23 апреля. Великая суббота. 
    8.30 – Часы. Литургия. С 12.00 до 17.00 – Освящение куличей (каждые 30 минут).
    23.00 – Общая исповедь.
    23.15 – Полунощница.    
  • 24 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
    00.00 – Пасхальная утреня, Божественная литургия. 3.00 – Освящение куличей.

Каменский Свято-Троицкий храм (поселок Южный)    

  • Великая Пятница. 
    17.00 – Вечернее богослужение. Вынос плащаницы.
  • Великая Суббота. 
    07.00 – Божественная литургия. 09.00—17.00 – Освящение куличей.
    23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Праздничная божественная литургия. По окончании – примерно в 2.00, а также с 09.00 до 12.00 – Освящение куличей.

Храм Всех святых, в земле Российской просиявших    

  • Великая Пятница. 
    11.00 – Вынос плащаницы.
    17.00 – Погребение Господне.
  • Великая Суббота. 
    9.00 – Литургия. В 11.30 (час) и в 17.00 (час) – Освящение куличей.
    23.30 – Праздничное пасхальное богослужение.
  • Светлое Христово Воскресение. По окончании освящение куличей.
    17.00 – Молебен.

Храм Святой Анны Кашинской (мкр. Заводской)   

  • Великая Пятница. 
    13.30 – Вечерня с выносом плащаницы, утреня.
  • Великая Суббота. 
    08.00 – Часы, Вечерня, литургия Василия Великого.
    14.00 – Благословение куличей.
    23.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
    23.30 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Праздничное пасхальное богослужение. По окончании, примерно в 4.00, Благословение куличей.

Приход Почаевской иконы Божией матери (комбинат)    

  • Великая Пятница. 
    08.00 – Царские часы.
    15.00 – Вечернее богослужение. Вынос плащаницы.   
  • Великая Суббота. 
    08.00 – Божественная литургия.
    12.00 – 17.00 – Освящение куличей каждые 30 минут. 
    23.20 – Полунощница.   
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании, примерно в 3.30, освящение куличей.

Храм Преображения Господня (мкр. Лиховской)    

  • Великая Пятница. 
    08.00 – Божественная литургия.
    15.00 – Всенощное бдение.
  • Великая Суббота. 
    07.00 – Божественная литургия.
    18.00 – Освящение куличей.
    20.00 – Чтение деяний Святых Апостолов.
    21.00 – Исповедь.
    23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение. По окончании – освящение куличей.

Богдановский Свято-Никольский храм   

  • Великая Пятница. 
    17.00 – Вечернее богослужение.
  • Великая Суббота. 
    08.30 – Божественная литургия.
    23.30 – Торжественное Пасхальное богослужение.
  • Светлое Христово Воскресение.
    Примерно в 3.30-4.00 — освящение куличей.
    17.00 – Вечернее богослужение.

Храм Святителя Николая (хутор Ст. Станица)    

  • Великая Пятница. 
    08.00 – Царские часы. Вечерня с выносом св. плащаницы.
    15.00 – Утреня Великой субботы.
  • Великая Суббота. 
    08.00 – Часы с литургией Василия Великого.
    15.00-16.00 – Освящение куличей.    
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Торжественное Пасхальное богослужение, по окончании, примерно в 4.00, – освящение куличей.
    15.00 – Вечерня.

Калитвенский Свято-Успенский храм    

  • Великая Пятница. 
    14.00 – Вечерня с выносом плащаницы
  • Великая Суббота. 
    8.00 – Часы. Божественная литургия. Освящение куличей до 16.00 
    23.30 – Пасхальное богослужение. Освящение куличей    

Храм апостола Андрея Первозванного (мкр. Лиховской)    

  • Великая Пятница. 
    8.30 – Утреня с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
    14.30 – Вечернее богослужение
  • Великая Суббота. 
    8.30 – Часы. Литургия Василия Великого. 11.00 – 13.00, 16.00 – 18.00 – освящение куличей. 23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. По окончании службы, примерно в 3.00, – освящение куличей.

Храм Сергия Радонежского (парк «Лога»)    

  • Великая пятница. 
    8.30 – Утреня.  Царские часы. Великая вечерня с малым повечерием
    14.00 – Утреня с чтением 12 Страстных Евангелий
  • Великая суббота. 
    8.30 – Часы. Литургия. С 11.30 до 12.30 – Освящение куличей
    23.00 – Общая исповедь
    23.15 – Полунощница
  • Светлое Христово Воскресение 
    00.00 – Пасхальная утреня, Божественная литургия. 3.00 – Освящение куличей.

Храм Георгия Победоносца (х. Лихой)    

  • Великая пятница. 
    9.00 – Вынос плащаницы
    17.00 – Утреня с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа и крестным ходом с плащаницей.
  • Великая суббота. 
    8.30 – Божественная литургия.
    18.00 – Освящение куличей.
    23.00 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Пасхальная утреня. Божественная литургия. 3.00 – Освящение куличей.
    12.00 – Освящение куличей.

Свято-Успенский храм (пос. Гундоровский)    

  • Великая пятница. 
    8.00 – Царские часы. 15.00 – Вечерня с выносом Плащаницы.
  • Великая суббота. 
    8.00 – Утреня. Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого. Исповедь. Причастие. Освящение пасхальной снеди до 19.00.
    22.00 – Чтение деяний святых апостолов.
    23.30 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Пасхальный крестный ход. Утреня. Литургия. Причастие. По окончании – Освящение пасхальной снеди до 7.00.
    15.00 – Великая Вечерня.

Державный храм (Донецк, пр. Мира)    

  • Великая пятница. 
    07.30 – Царские часы.
    15.00 – Вечерня с выносом плащаницы.
    18.00 – Чин погребения плащаницы.
  • Великая суббота. 
    07.30 – Утреннее богослужение.
    08.30 – Божественная литургия. Святое причастие.
    10.00 – 19.00 – Освящение пасхальной снеди.
    19.00 – Чтение деяния святых апостолов.
    23.20 – Полунощница.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня.
    01.00 – Праздничная божественная литургия. Святое причастие. 03.00 – 09.00 – Освящение пасхальной снеди на территории храма.

Храм Матроны Московской (пос. Двадцатка)    

  • Великая пятница. 
    08.00 – Царские часы.
  • Великая суббота. 
    08.00 – Литургия св. Василия Великого.
    11.00 – Освящение куличей. 17.00 – Освящение куличей.
  • Светлое Христово Воскресение. 
    00.00 – Крестный ход. Литургия Иоанна Златоуста. 3.00 – Освящение куличей.
    12.00 – Молебен. Освящение куличей. 

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