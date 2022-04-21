По информации правоохранителей, 15 апреля каменчанин на своем автомобиле отправился по работе в г. Шахты, но назад домой так и не вернулся.

— Мы проверили все ДТП на трассе и в ближайших районах, автомобиль пропавшего ни в каких из них не был замечен. Последний раз машину зафиксировали 15 апреля на трассе около поворота на Красный Сулин, — комментируют в МО МВД России «Каменский».

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Если вы видели его или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по тел.: 8 863 (65) 7 28 31, 8 988 999 20 68.