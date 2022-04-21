Данный вопрос обсудили в Правительстве Ростовской области.

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ю. Сильвестров довел информацию о комплексе региональных и федеральных мер поддержки обманутых дольщиков. Основные из них заключаются в предоставлении инвесторами жилья в других домах, предоставлении субсидий на завершение строительства проблемных объектов, восстановлении прав пострадавших граждан, в том числе — денежные компенсации.

Так, на начало прошлого года в региональную дорожную карту было включено 99 проблемных объектов в 11 муниципальных образованиях, по которым было заключено более 5 тысяч договоров долевого участия. Сегодня эта цифра сократилась до 61 дома в восьми городах. Практически вполовину уменьшилось количество обманутых дольщиков. До конца текущего года планируют помочь по 26 проблемным объектам.

Полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками правительство области планирует до конца 2023 года.