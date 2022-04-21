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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 21 апреля

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 апреля

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Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 апреля 2022 года.

  • День местного самоуправления в России. Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
    Органам власти государства, регионов и муниципалитетов, организациям и общественным объединениям рекомендуется 21 апреля проводить мероприятия, посвященные этому празднику.
  • День главбуха (День главного бухгалтера) в России. 21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух».
    Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры.
    «Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им спасибо за их нелегкий, но такой нужный труд», — говорят организаторы праздника.
  • Родион Ледолом. В этот день православная церковь поминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
    В народе святой Родион (Иродион) был известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдали и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
    Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.

Знаменательные даты и события

  • 1932 День создания Морских сил Дальнего Востока
  • 1929 В Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в СССР
  • 1954 СССР вступил в ЮНЕСКО
  • 1972 Космический корабль совершил посадку на поверхность Луны

Персоны

  • 1735  — 1818
    Иван Кулибин
    русский механик-изобретатель
  • 1758  — 1828
    Арина Родионовна
    няня русского поэта А.С. Пушкина
  • 1816  — 1855
    Шарлотта Бронте
    английская поэтесса и романистка
  • 1835  — 1910
    Марк Твен
    американский писатель, журналист, общественный деятель
  • 1837  — 1922
    Фредрик Байер
    датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат
  • 1864  — 1920
    Макс Вебер
    немецкий социолог, историк и экономист
  • 1892  — 1965
    Эдуард Виктор Эплтон
    английский физик, Нобелевский лауреат
  • 1922  — 2001
    Станислав Ростоцкий
    советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР
  • 1923  — 2004
    Эдуард Асадов
    советский поэт, прозаик
  • р. 1926
    Елизавета II
    царствующая королева Великобритании (с 1952 года)
  • 1934  — 2018
    Нина Дорошина
    советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
  • 1949  — 2005
    Татьяна Бек
    русская поэтесса, литературовед
  • 1955  — 2019
    Крис Кельми
    советский и российский рок и поп-музыкант, композитор

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