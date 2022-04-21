общество
Какой сегодня день: даты и события 21 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 апреля 2022 года.
- День местного самоуправления в России. Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Органам власти государства, регионов и муниципалитетов, организациям и общественным объединениям рекомендуется 21 апреля проводить мероприятия, посвященные этому празднику.
- День главбуха (День главного бухгалтера) в России. 21 апреля в России свой профессиональный праздник отмечают финансовые гении любых организаций — главные бухгалтеры. День главбуха (День главного бухгалтера) был учрежден несколько лет назад редакцией специализированного журнала «Главбух».
Цель этого праздника — напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры.
«Мы призываем всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им спасибо за их нелегкий, но такой нужный труд», — говорят организаторы праздника.
- Родион Ледолом. В этот день православная церковь поминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
В народе святой Родион (Иродион) был известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдали и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.
Знаменательные даты и события
- 1932 День создания Морских сил Дальнего Востока
- 1929 В Ленинграде открылся кинотеатр «Москва», первый трехзальный кинотеатр в СССР
- 1954 СССР вступил в ЮНЕСКО
- 1972 Космический корабль совершил посадку на поверхность Луны
Персоны
- 1735 — 1818
Иван Кулибин
русский механик-изобретатель
- 1758 — 1828
Арина Родионовна
няня русского поэта А.С. Пушкина
- 1816 — 1855
Шарлотта Бронте
английская поэтесса и романистка
- 1835 — 1910
Марк Твен
американский писатель, журналист, общественный деятель
- 1837 — 1922
Фредрик Байер
датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат
- 1864 — 1920
Макс Вебер
немецкий социолог, историк и экономист
- 1892 — 1965
Эдуард Виктор Эплтон
английский физик, Нобелевский лауреат
- 1922 — 2001
Станислав Ростоцкий
советский кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР
- 1923 — 2004
Эдуард Асадов
советский поэт, прозаик
- р. 1926
Елизавета II
царствующая королева Великобритании (с 1952 года)
- 1934 — 2018
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советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР
- 1949 — 2005
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русская поэтесса, литературовед
- 1955 — 2019
Крис Кельми
советский и российский рок и поп-музыкант, композитор