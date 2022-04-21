Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, которым расширяются основания на получение материнского капитала для отцов. Об этом сообщил портал объясняем.рф

В документе говорится, что право на материнский капитал могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Кроме того, устанавливается возможность перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одного воспитывающего двух и более детей.

Согласно принятым поправкам во втором чтении, право на маткапитал отменено в случае оставления ребенка или наличия письменного согласия матери на его усыновление.