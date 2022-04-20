Больше всего зараженных коронавирусной инфекцией в Ростове-на-Дону.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом на Дону увеличилось на 193 и на утро 20 апреля нарастающим итогом достигло 371 215.

Показатель заболеваемости коронавирусом — 8834 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции — 0,79.

За весь период пандемии в Ростовской области выздоровели 357 506 человек, за последние сутки — 397 человек.

Новые заболевшие ковидом зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В том числе 44 – в Ростове-на-Дону, 6 – в Каменске-Шахтинском, 66 – в Новочеркасске, 3 – в Донецке, 1 – в Каменском районе.

Среди новых заболевших 28% в возрасте от 18 до 45 лет; 38,3% — от 46 до 65 лет; 13,5% — от 66 до 79 лет; 9,3% — старше 80 лет; 10,9% — дети.