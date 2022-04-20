Жильцы частных домов на ул. Освобождения обеспокоены по поводу подключения строящегося детского сада к водяным трубам в их колодцах.

Эта проблема уже поднималась в «ПИКе» № 14 от 6 апреля. В публикации говорилось о том, что строители предпринимали попытку врезать трубы детского сада к колодцу жительницы дома № 133 Елены Овчиянц, за строительство которого она заплатила свои деньги более десяти лет назад.

Поскольку вразумительного ответа по поводу водоснабжения нового детского сада каменчанке получить не удалось, она обратилась за помощью в «ПИК». Редакция направила в администрацию города официальный запрос.

Из ответа следовало, что детский сад действительно будут подключать к кольцевому водоводу на ул. Освобождения, однако для этого будут построены отдельные колодцы.

«Врезка сетей водопровода в частные колодцы не предусмотрена», – говорится в ответе на запрос «ПИКа».