Пять дней искали без вести пропавшую жительницу микрорайона Лиховского (г. Каменск-Шахтинский).

Девочка ушла из дома 14 апреля и не вернулась. Обеспокоенные родители обратились в правоохранительные органы. Составленная полицейскими ориентировка разлетелась по всей Ростовской области. Пока правоохранители разыскивали пропавшую она вышла на связь с родителями, попросила не названивать ей и не беспокоиться и сообщила, что скоро вернется, не объясняя, где находится.

– Девушка нашлась на пятый день поисков 19 апреля. Оказалось, что она все это время была в Краснодаре. На обратном пути домой ее задержали на автовокзале в Ростове. Надо отметить, что сотрудники полиции не первый раз разыскивают эту несовершеннолетнюю. Сейчас решается вопрос об ограничении ее родителей в родительских правах. Девочку могут забрать от родителей для начала на полгода, – комментирует ситуацию помощник городского прокурора Наталья Рева.