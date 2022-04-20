В мае текущего года россиянам предоставили дополнительных четыре дня отдыха.

Правительство РФ перенесло выходные дни в связи с празднованием двух майских праздников:

с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая;

с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая;

с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.

При пятидневной рабочей неделе период отдыха в мае будет с 1 по 3 мая (3 дня с воскресенья по вторник), затем с 7 по 10 мая (4 дня с субботы по вторник). Кроме того, 30 апреля – суббота, тоже выходной день, поэтому праздник Весны и Труда будем отмечать четыре дня.