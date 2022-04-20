Деньги для строительства коммунальных объектов Ростовской области планируется привлечь из заемного фонда РФ.

Как сообщает региональная пресс-служба, губернатор Василий Голубев поручил подготовить заявку для получения федерального льготного займа. Предусмотренный лимит – 7,5 млрд рублей.

Сегодня формируется перечень муниципалитетов, которые могут получить федеральную поддержку. Программа очень актуальна для Донского региона, имеющего высокую степень износа коммунальной инфраструктуры.

Донской глава поручил ускорить работу по формированию заявки и подчеркнул, что шансы на получение займа выше у тех, кто оформит документы в первую очередь.

Остается надеяться, что каменские власти также присоединятся к программе и получат для города часть выделенных миллиардов на модернизацию изношенных коммунальных сетей.