общество
Какой сегодня день: даты и события 20 апреля
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 апреля 2022 года.
- Национальный день донора в России. Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Этот День посвящён, в первую очередь, самим донорам — людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот День посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.
- Акулинин день. В этот день православные чтят память мучеников Руфина и Акилины, которые обратили в христианство 200 римских воинов. При императоре Максимине двух святых казнили.
По народному поверью, на Акулину (Акилину) просыпаются русалки. Женщины старались принести на берег платья или холсты, чтобы речные красавицы смогли одеться и не замерзнуть. За это русалки платили добром и не трогали своих благодетельниц. А чтобы обезопасить себя, идя по воду, брали с собой пучок полыни — отпугнуть водяных дев. В противном случае они могли защекотать человека до смерти.
На Акулину примечали погоду. Если было дождливо — это предвещало плохой урожай яровых. В то же время «дождь на Акулину — хорошая калина». Смотрели вечером на небо (правда, делать это нужно было обязательно через окно): если звезд много, то в лесу будет так же много грибов и ягод. Крепкий мороз и солнце предвещали урожай хлебов и гречихи.
Кроме того, считалось, что какова погода на Акулину — такова она будет и 20 сентября.
Знаменательные даты и события
- 1656 В России взамен серебряных монет появляются медные деньги
- 1841 Опубликован первый в истории литературы детективный рассказ – «Убийство на улице Морг» Эдгара По
- 1843 Вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири
- 1901 Торжественно открыт Большой зал Московской консерватории
- 1920 Открылись VII летние Олимпийские игры в Антверпене (Бельгия)
- 1920 Хоккей на льду — мужской хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр
- 1922 Образована Юго-Осетинская автономная область в составе Грузии
Персоны
- 1796 — 1865
Евгений Оболенский
русский князь, декабрист
- 1808 — 1873
Наполеон III
президент и последний император Франции (1852-1870)
- 1847 — 1912
Брэм Стокер
ирландский писатель, автор романа «Дракула»
- 1850 — 1924
Жан-Франсуа Рафаэлли
французский живописец, гравер, иллюстратор
- 1869 — 1933
Борис Розинг
советский инженер-физик, автор первых опытов по телевидению
- 1889 — 1945
Адольф Гитлер
немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945)
- 1901 — 1973
Николай Симонов
советский актер театра и кино, Народный артист СССР
- 1930 — 2008
Леонид Линник
советский офтальмолог, доктор медицинских наук
- 1943 — 1971
Эди Седжвик
американская актриса, фотомодель
- 1950 — 2002
Александр Лебедь
российский политический и военный деятель
- р. 1958
Вячеслав Фетисов
советский хоккеист, олимпийский чемпион, российский государственный деятель
- р. 1968
Елена Вяльбе
советская и российская лыжница, трехкратная Олимпийская чемпионка, тренер