В Донском регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году планируется привести в порядок и построить 139 региональных и местных дорожных объектов на общую сумму 5,6 млрд рублей.

Кроме того, на развитие дорожного хозяйства предусмотрено 627,3 млн рублей. Об этом сообщает региональная пресс-служба.

— Принципиальная задача – точно в срок, до 1 ноября, выйти на завершение работ по объектам нацпроекта, — подчеркнул губернатор Василий Голубев.

— Чтобы к этому прийти, необходимо своевременно заключить контракты. До 1 мая все торги будут должны быть проведены на 100%, — заверил замгубернатора – министр транспорта Владимир Окунев. — Подрядные организации имеют достаточно необходимых материалов для своевременного и качественного проведения работ. Все подрядчики вышли на участки: на одних ведут подготовку к ремонтам, на других начали укладку асфальтобетона. Там, где торги не состоялись, средства перераспределены и будут использованы на иных объектах.

Все запланированные ремонты и обновление региональной дорожной сети планируется выполнить досрочно – до конца 15 июля, уточнил он.