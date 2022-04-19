19 апреля популярные travel-блогеры, известные фотографы National Geographic Кирилл Самурский и Максим Бадулин приезжают в Ростовскую область, чтобы протестировать самые привлекательные в туристическом плане уголки региона.

Медиаэксапедиция проедет маршрутом «По дороге на юг» по федеральной трассе М-4. Об этом сообщает правительство РО. Задача путешественников – показать туристам, что автопутешествие может быть ярким и полным впечатлений. С 19 апреля в течение 6 дней путешественники проедут более 2 тысяч километров. Они посетят усадьбу М.А. Шолохова, ландшафтный парк «Лога», КВЦ «Донская казачья гвардия», станицу Старочеркасскую и Ростов. Согласно прогнозу Ростуризма, туристический поток на юг может достигнуть 8 миллионов человек в пятимесячный сезон.