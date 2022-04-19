Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Северском Донце начала прибывать вода

общество

Северский Донец поднимется до летнего уровня к 5 мая

Опубликовано

Сроки навигации на водных путях России, в том числе на реке Северский Донец, установило Федеральное агентство речного и морского транспорта.

Судоходные гидротехнические сооружения, то есть гидроузлы, на Донце будут работать в следующие сроки:

Гидроузелдата
№ 2 (Апаринский)С 25 апреля по 20 ноября
№ 3 (Нижнежуравский)С 25 апреля по 20 ноября
№ 4 (Краснодонецкий)С 29 апреля по 18 октября
№ 5 (Дядинский)С 2 мая по 9 октября
№ 6 (Нижнесазоновский)С 5 мая по 30 сентября
№ 7 (Верхнекрасный)С 8 мая по 22 сентября

*Распоряжение Федерального агентства речного и морского транспорта № № АЛ-595-р от 27 декабря 2021.

Похожие темы:,

Другое в рубрике общество

Вверх