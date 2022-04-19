Сроки навигации на водных путях России, в том числе на реке Северский Донец, установило Федеральное агентство речного и морского транспорта.

Судоходные гидротехнические сооружения, то есть гидроузлы, на Донце будут работать в следующие сроки:

Гидроузел дата № 2 (Апаринский) С 25 апреля по 20 ноября № 3 (Нижнежуравский) С 25 апреля по 20 ноября № 4 (Краснодонецкий) С 29 апреля по 18 октября № 5 (Дядинский) С 2 мая по 9 октября № 6 (Нижнесазоновский) С 5 мая по 30 сентября № 7 (Верхнекрасный) С 8 мая по 22 сентября

*Распоряжение Федерального агентства речного и морского транспорта № № АЛ-595-р от 27 декабря 2021.