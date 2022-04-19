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Северский Донец поднимется до летнего уровня к 5 мая
Сроки навигации на водных путях России, в том числе на реке Северский Донец, установило Федеральное агентство речного и морского транспорта.
Судоходные гидротехнические сооружения, то есть гидроузлы, на Донце будут работать в следующие сроки:
|Гидроузел
|дата
|№ 2 (Апаринский)
|С 25 апреля по 20 ноября
|№ 3 (Нижнежуравский)
|С 25 апреля по 20 ноября
|№ 4 (Краснодонецкий)
|С 29 апреля по 18 октября
|№ 5 (Дядинский)
|С 2 мая по 9 октября
|№ 6 (Нижнесазоновский)
|С 5 мая по 30 сентября
|№ 7 (Верхнекрасный)
|С 8 мая по 22 сентября
*Распоряжение Федерального агентства речного и морского транспорта № № АЛ-595-р от 27 декабря 2021.