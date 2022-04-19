Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 16-го выпуска «ПИКа» в 2022 году.

На проспекте будет тише? Депутаты городской думы проголосовали за запрет ночной торговли алкоголем в популярных «наливайках». В списке оказались те ларьки, на которые чаще всего жалуются жители города из-за ночного шума. /4, 5

Депутаты городской думы проголосовали за запрет ночной торговли алкоголем в популярных «наливайках». В списке оказались те ларьки, на которые чаще всего жалуются жители города из-за ночного шума. /4, 5 Расписание автобусов с поправками. Перевозчик внес изменения в летний график движения маршрутов 14 и 115. /8-9

Перевозчик внес изменения в летний график движения маршрутов 14 и 115. /8-9 Где и когда освятить куличи. Расписание церковных служб и обрядов на православную Пасху. /24-25

Расписание церковных служб и обрядов на православную Пасху. /24-25 Лихач на самокате получит по полной. Что грозит каменчанке, сбившей пешехода на «кресту». /6-7

Что грозит каменчанке, сбившей пешехода на «кресту». /6-7 Разговение спустя пять лет. «ПИК» подсчитал, сколько в этом году хотя бы примерно будет стоить пасхальный стол, и сравнил с тем, как мы готовились к празднику пять лет назад. /3

«ПИК» подсчитал, сколько в этом году хотя бы примерно будет стоить пасхальный стол, и сравнил с тем, как мы готовились к празднику пять лет назад. /3 Банду в погонах прозвали «художниками». В Ростовской области задержали десятки сотрудников ГИБДД, в том числе бывших. Еще более 120 сотрудников ГИБДД получили повестки на допрос. Всех подозревают в вымогательстве денег у водителей. Размер взяток колебался от 5 тыс. рублей до полумиллиона! /6, 7

В Ростовской области задержали десятки сотрудников ГИБДД, в том числе бывших. Еще более 120 сотрудников ГИБДД получили повестки на допрос. Всех подозревают в вымогательстве денег у водителей. Размер взяток колебался от 5 тыс. рублей до полумиллиона! /6, 7 «Гранд Па»: шажок в пятнадцать лет. 15 апреля большой зал в ДК им. Маяковского взрывался от аплодисментов и восторженных браво — на сцене отмечал юбилей образцовый хореографический коллектив «Гранд Па». /13