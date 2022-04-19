Один пример из убогого творчества появился на фасаде дома 104а в пер. Коммунистическом.

Запись, которую толком не разобрать, была нарисована несколько дней назад. Скорее всего, «художник» орудовал ночью. Что написано и что хотел сказать горе-красочный мастер, прочитать сложно. А вот руки оторвать хотелось бы.

Очень жаль, что камеры видеонаблюдения стоят не по всему городу, иначе шансов ловить расписчиков стен увеличилось в разы. Ведь этот пример — не единичный случай.

Отметим, за подобное действие могут наказать рублем. Штрафы составляют от 1 до 2 тысяч рублей для жителей, от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для юридических.