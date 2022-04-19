В начале апреля в каменскую полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что едва не стала жертвой мошенников, пытавшихся с ее карты расплатиться в онлайн-кинотеатре.

Преступники делали попытку расплатиться в онлайн-кинотеатре и интернет-магазинах с ее счета, а также пополнить чужой мобильный счет в общей сумме на 37 тыс. рублей. Хорошо, что женщина вовремя сообразила и не подтвердила ни одну из предлагаемых ей банковских операций.

Помощник городского прокурора Н. Ещенко напоминает каменчанам, что злоумышленникам нельзя сообщать номер банковской карты, личные данные владельца, код из трех цифр, расположенный на обратной стороне карты, а также одноразовые пароли, приходящие на привязанный к банковской карте номер мобильного телефона для подтверждения списания денежных средств. Эта информация позволит мошенникам получить доступ к банковскому счету и беспрепятственно снять любую сумму.