Частично будут перекрыты участки автодороги М4 «Дон» в связи с дорожными работами.

На совещании в Правительстве Ростовской области заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев сказал:

– Масштабные работы по ремонту 108 км дорожного покрытия федеральной трассы будут проводиться в довольно сжатые сроки. В любом случае нам не удастся избежать перекрытий движения, пусть даже частичных, а значит, и заторов на некоторых участках магистрали. Наша задача – минимизировать неудобства от проведения ремонтных работ для жителей и гостей региона.

Министр также рекомендовал транспортникам пересмотреть ряд межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, частично переориентировав их на движение по региональным и местным автомобильным дорогам. А представителей РЖД попросил пересмотреть существующую маршрутную сеть так, чтобы упростить маятниковую миграцию из населенных пунктов, попадающих в зону проведения ремонтных работ.