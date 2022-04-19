А за публичное осквернение могут ввести уголовную ответственность.

С инициативой выступили депутаты и сенаторы от партии «Единая Россия», пишут РИА Новости. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Со слов сенатора Андрея Турчака, лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, в иных целях будет пресекаться законом.

«Мы не случайно внесли этот законопроект именно сегодня, 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа. Сейчас, во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса, в этом есть особенный символизм. Наши солдаты и офицеры 77 лет назад остановили геноцид советского народа, а сегодня русские воины спасают от геноцида жителей Донбасса. И делают это с георгиевскими лентами – символом нашей Победы, тогда и теперь», — отметил политик.